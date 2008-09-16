ПР та БЮТ придумали кримінальну статтю для Президента - до 12 років

Народні депутати України Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів), Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) та Святослав ОЛІЙНИК (фракція БЮТ) зареєстрували законопроект (№ 3151) «Про внесення змін до деяких законів України (щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України)», яким пропонують впровадити кримінальну відповідальність за порушення деяких положень Конституції.

Текст документу розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Так, статтю 109 Кримінального Кодексу України “Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на узурпацію державної влади” депутати пропонують доповнити частиною: “4. Узурпація державної влади шляхом дострокового припинення повноважень Верховної Ради України у спосіб, що суперечить Конституції України, – караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.”

(Нагадаємо, що згідно чинної Конституції України правом розпускати Верховну Раду наділений тільки Президент)

У Статтю 340 ККУ "Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій” пропонують додати, що відповідні діяння, вчинені працівником правоохоронного органу чи військовослужбовцем Збройних Сил України, Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони та інших військових формувань, – караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Крім того, передбачається, що віддання наказу чи розпорядження про вчинення діянь передбачених цією статтею, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, а дії, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Також пропонується змінити статтю 341 ККУ “Захоплення державних або громадських будівель чи споруд”. Її планують розширити ч.2, яка передбачає, що створення штучних перешкод користуванню державними діячами (Президент України, голова ВР, народний депутат, прем`єр-міністр, член Кабінету міністрів, Уповноважений ВР з прав людини або його представник, голова Рахункової палати або член Рахункової палати, голова або член ЦВК, голова НБУ, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова АМК, голова ФДМ, голова Держкомтелерадіомовлення) будівлями чи спорудами, якщо такі діяння були вчинені працівником правоохоронного органу чи військовослужбовцем ЗСУ, СБУ, внутрішніх військ МВС, УДО та інших військових формувань, – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

У пояснювальній записці зазначається, що правом провадити досудове слідство в справах про ці злочини наділяються прокуратура (предметна підслідність у випадках узурпації державної влади) та орган, що порушить справу (альтернативна підслідність у випадках вчинення інших злочинів).

Основною ціллю прийняття цього закону його автори називають підвищення ефективності реалізації превентивної функції Кримінального кодексу України шляхом встановлення кримінальної відповідальності за порушення деяких положень Конституції України.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроекту, автори серед іншого, посилаються на те, що “останні заяви високопосадовців дають підстави вважати, що найближчим часом в Україні можуть відбутися спроби узурпувати державну владу”. Тому, наголошують вони, Верховна Рада України як законодавчий орган має створити законодавчі передумови для недопущення такої узурпації.

Наслідком прийняття цього Закону, на переконання депутатів, стане захист конституційного права громадян на організацію зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а також недопущення узурпації державної влади.