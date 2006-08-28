Чи погіршаться відносини України і Польщі при уряді Януковича

З приходом в Україні нового уряду на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в польському уряді не прогнозують погіршення відносин між Україною і Польщею. Про це розповів в інтерв`ю журналу «Профіль» лідер правопопулістської партії «Самооборона», віце-прем`єр-міністр Польщі Анжей ЛЕППЕР, який на днях побував з візитом у Києві.

«Я думаю, що ніяких труднощів не буде. І президент Лех КАЧИНСЬКИЙ, і прем`єр Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, і партії, які входять в правлячу коаліцію в Польщі, виступають за самі добросусідські відносини з Україною», - сказав А.ЛЕППЕР.

«Демократія передбачає, що люди обирають, і вони обрали тих, кого обрали. Коаліція в Україні створена така, яка є. Безумовно, це здивувало багатьох. Але пригадаємо, чи не дивувало, що в Польщі була створена коаліція між партіями «Право і справедливість», «Самооборона» і «Ліга польських сімей»? Якби ще рік тому хтось сказав, що виникне така коаліція, то люди хапалися б за голови, та й самі лідери партії «Право і справедливість» запевняли, що це неможливо. Хоча я рік тому сказав їм в Сеймі РП: «Ви приречені на коаліцію з «Самообороною». А вони сміялися у відповідь. Зараз визнають, що я був правий. Це вибір народу і вибір партій. І Польща не має наміру втручатися в будь-які внутрішні справи України», - зазначив А.ЛЕППЕР.

Щодо прогнозів польської преси, що після повернення ЯНУКОВИЧА у владу відношення Польщі з Україною, швидше за все, погіршаться, А.ЛЕППЕР сказав: «Це можуть бути тільки спекуляції преси».

Він додав, що «зовнішня політика перебуває в руках Президента ЮЩЕНКО, його представники в уряді відповідають за цей блок, ніхто з цих міністрів не належить до Партії регіонів. І Україна прагне до того, щоб бути членом Євросоюзу. В цьому питанні Україну підтримує Польща. Водночас, що стосується НАТО, - я не висловлююся на цю тему, тому що я особисто не підтримував би цього кроку. Це вибір України. Щодо вступу України в ЄС я рішуче «за». А щодо НАТО - це вибір України».

Щодо іміджу України після створення правлячої коаліції А.ЛЕПЕР зазначив: «На образ України в світі дуже сильно впливають засоби масової інформації. Якщо вони весь час підкреслюють походження ЯНУКОВИЧА, його прагнення до зближення з Росією, то це не сприяє створенню кращого іміджу. Водночас, повинен перемогти здоровий глузд і в самій Україні: в інтересах України мати хороші стосунки як з Росією, своїм сусідом, так і з Європою, з якою вашу країну багато що об`єднує».

Говорячи про те, чи займе новий український уряд проросійську позицію, польський політик звернув увагу, що «пройшло всього декілька тижнів з моменту його створення. І навіть ці два візити прем`єра ЯНУКОВИЧА в Росію не свідчать ще про те, що він візьме курс типово проросійський. Хоча, дійсно, Україна залежить від російських енергоносіїв, і якщо Росія хоче різко підвищити ціни на них. Я не дивуюся, що український прем`єр прагне налагодити хороші взаємини з Москвою, щоб ціна на газ не дуже пішла вгору, тому що, якщо ціна піде вгору, це всі відчують». (Як відомо перший закордонний візит прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ здійснив у Росію – на неформальний саміт ЄврАзЕс, після чого через декілька днів він здійснив ще один «приватний» візит у Москву – УНІАНУ).

«Сьогодні в глобальній політиці, враховуючи те, що відбувається в світі, у тому числі й боротьба з тероризмом, політика повинна бути дружньою не тільки з Україною, але і з Росією, з Білоруссю. Польща повинна закопати сокиру війни і припинити антиросійську і антибілоруську фобію. Ми не повинні сильно втручатися у внутрішні справи інших країн, оскільки, якщо хтось втручається в наші справи, то ми теж погано це сприймаємо», - зазначив А.ЛЕППЕР.

Довідка УНІАН. На парламентських виборах 2005 року в Польщі правоконсервативна партія «Право і справедливість» обіцяла виборцям створити коаліцію із правими лібералами з «Цивільної платформи». «Право і справедливість» отримала перше місце, «Цивільна платформа» - друге. Але представники цих же сил були суперниками в другому турі президентських виборів минулого року. Президентські вибори виграв Л.КАЧИНСЬКИЙ — брат-близнюк лідера партії «Право і справедливість». А задекларована коаліція так і не була створена. Сформований в результаті партією «Право і справедливість» уряд меншини виявився неефективним через відсутність підтримки в парламенті. І опинившись перед вибором - розпуск парламенту чи домовленості з крайніми правими популістами з «Самооборони» і правими націоналістами з «Ліги польських сімей», брати КАЧИНСЬКІ вибрали другий шлях: спочатку було підписано стабілізаційний пакт, а в травні 2006 року створено коаліцію, і представники трьох сил увійшли до складу уряду. Пост прем`єра зараз займає лідер партії «Право і справедливість» Я.КАЧИНСЬКИЙ.