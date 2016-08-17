ЗМІ: під час допиту в ГПУ затриманий працівник НАБУ не скаржився на дії прокурорів

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на протокол допиту свідка, отриманий від джерела у Генпрокуратурі.

Віктор Ільченко, який є співробітником НАБУ і займається обслуговуванням техніки з аудіо-, відео- та фотозйомки, розповів, що вдень 10 серпня один з його керівників відправив його у будинок за адресою Симона Петлюри 7/9, аби він перевірив там справність фотоапарату та відеокамери.

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Він виконав свою роботу, проте переконує, що будь-яких заходів із візуального спостереження за будь-ким не здійснювали.

Ільченко додав, що разом із співробітником Олександром приходив до квартири і наступного дня, 11 серпня, щоб перевірити техніку, яка вже лежала на інших місцях.

Але 12 серпня, коли працівники НАБУ прийшли до квартири, з'явилися чоловіки, які представилися представниками ГПУ, та запропонували "пройти до сусідньої кімнати для дачі пояснень, на що ми погодилися та прослідували із ними".

"Хочу доповнити, що я особисто негласні слідчі (розшукові) дії стосовно працівників прокуратури не проводив", - зазначив Ільченко. У протоколі не містяться скарги на працівників прокуратури, з якими довелося спілкуватися Ільченкові.

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Нагадаємо, 12 серпня прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчі ГПУ виявили стаціонарний пост спостереження по вулиці Симона Петлюри, 7/9, який здійснював збір інформації про дії працівників прокуратури. "Після спроб з'ясування належності цих осіб на місце події прибув спецназ НАБУ, який перешкоджає фіксації цього факту", - повідомила Сарган. У зв'язку з цим прес-секретар генпрокурора заявила, що такі дії можна розцінювати як протидію з боку НАБУ проведенню дій, пов'язаних з розслідуванням кримінального провадження за фактами незаконного прослуховування.

Начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявив, що в ході сутички 12 серпня бійці спецназу НАБУ побили трьох співробітників очолюваного ним департаменту.

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13 серпня НАБУ пояснило інцидент, який стався 12 серпня з працівниками ГПУ, "позаштатною робочою ситуацією", і підкреслив, що всі слідчі дії співробітники НАБУ за місцем інциденту проводили за рішенням суду згідно з законом. За даними відомства, 12 серпня під час проведення прихованого спостереження за об'єктом в одному з кримінальних проваджень, які розслідуються бюро, у приміщення, в якому перебували його працівники, намагалися проникнути співробітники Генпрокуратури, які сприйняли такі слідчі дії як спостереження за собою. "В результаті виникла позаштатна робоча ситуація. Після втручання керівників Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро подальшої ескалації вдалося уникнути", - підкреслювалося в повідомленні.

Глава НАБУ Артем Ситник заявив, що в ході конфлікту співробітники ГПУ незаконно викрали та доставили двох технічних працівників НАБУ до приміщення ГПУ, де протягом 11 годин їх допитували. НАБУ відкрило за цим фактом кримінальне провадження.

НАБУ також оприлюднило відео свідчень своїх співробітників, яких, за твердженням бюро, 12 серпня викрали і допитували співробітники ГПУ.