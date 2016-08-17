Олланд: Мінські угоди повинні бути виконані у найкоротші терміни

Як йдеться у повідомленні на сайті Посольства Франції в Україні, Олланд та канцлер федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком на його прохання, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Як зазначається у повідомленні, Олланд нагадав про послідовну позицію Франції щодо анексії Криму, яку не буде визнано.

"Президент Республіки також наголосив на необхідності продовжити переговори у Нормандському форматі з метою досягнення мирного врегулювання ситуації на сході України шляхом відновлення безпеки, сталого припинення вогню та організації виборів за українським законодавством і з дотриманням міжнародних стандартів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим наголошується, що, "згідно із зобов’язаннями, які взяли на себе сторони, Мінські угоди мають бути дотримані та реалізовані у найкоротший термін".

"Президент Республіки закликав утриматись від будь-якої ескалації, яка ускладнить досягнення цієї мети. У цьому контексті він ще раз згадав про зобов’язання Франції та висловив готовність знову зустрітися у Нормандському форматі", - заявили у посольстві Франції.

Як повідомляв УНІАН, телефонна розмова Порошенка з Меркель та Олландом відбулась ввечері 16 серпня.

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Під час спілкування Порошенко висловив глибоку стурбованість у зв’язку з нещодавньою провокацією РФ у тимчасово окупованій нею українській АР Крим, що призвело до різкого загострення безпекової ситуації.

Також у прес-службі глави Української держави відзначили, що під час телефонної розмови Олланд і Меркель висловили готовність працювати над врегулюванням ситуації, що склалася у зв’язку з провокацією РФ в Криму

Довідка УНІАН. 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Представники української влади назвали ці заяви провокаціями, спрямованими на дискредитацію України у світі.