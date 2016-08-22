Поставки летального озброєння Україні повинні залишатися на порядку денному - Парубій
Україна має продовжувати наполягати на наданні їй країнами Заходу летального озброєння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час ХІІ Наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні в Києві.
"Нам вкрай важливо і далі тримати на порядку денному питання летального озброєння для України", - сказав спікер і відзначив необхідність підтримувати українську армію.
Читайте такожПарубій у Конгресі США закликав надати Україні летальне озброєння
Водночас він наголосив, що дипломатичний шлях у вирішенні ситуації на Донбасі є пріоритетним. Хоча, як наголосив голова ВР, українська армія готова дати жорстку і рішучу відповідь агресору на намагання активізувати бойові дії на сході України.
Раніше посол Валерій Чалий заявив, що питання поставок летальної зброї в Україну зі США може бути ще раз розглянуто після президентських виборів у Сполучених Штатах.