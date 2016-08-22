Поставки летального озброєння Україні повинні залишатися на порядку денному - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час ХІІ Наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні в Києві.

"Нам вкрай важливо і далі тримати на порядку денному питання летального озброєння для України", - сказав спікер і відзначив необхідність підтримувати українську армію.

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Водночас він наголосив, що дипломатичний шлях у вирішенні ситуації на Донбасі є пріоритетним. Хоча, як наголосив голова ВР, українська армія готова дати жорстку і рішучу відповідь агресору на намагання активізувати бойові дії на сході України.

Раніше посол Валерій Чалий заявив, що питання поставок летальної зброї в Україну зі США може бути ще раз розглянуто після президентських виборів у Сполучених Штатах.