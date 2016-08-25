ГПУ відповіла на заяву скандального Каськіва: його оголосив у розшук Інтерпол (документ)

Про це прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган написала у Facebook.

Вона повідомила: "1 серпня 2016 року Генеральним секретаріатом Інтерполу опублікована червона картка щодо міжнародного розшуку з метою арешту та екстрадиції колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Каськіва для притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки)".

За словами Сарган, згідно з "повідомленням Національного центрального бюро Інтерполу в Панамі, 18 серпня 2016 року Каськів був зупинений на кордоні із Коста-Рікою після того, як 17 серпня 2016 року йому було відмовлено у в’їзді в останню".

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Сарган зауважила, що 19 серпня за клопотанням Головного слідчого управління ГПУ Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття Каськіва під варту.

"Наразі Генеральною прокуратурою України вживаються усі необхідні заходи для екстрадиції вказаної особи, які передбачені міжнародним Договором між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників 2003 року", - наголосила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) - за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ.

За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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20 серпня заступник генпрокурора Євгеній Єнін заявив, що ГПУ направила до Панама клопотання про екстрадицію Каськіва. «Буквально в перший же день після затримання Каськіва ми поінформували в терміновому порядку компетентні органи Республіки Панама про те, що в нас є кримінальне провадження стосовно Каськіва, про те, що ми звернемося найближчим часом з проханням щодо його екстрадиції. І можу вас поінформувати, що, станом на вчора наше клопотання про видачу Каськіва вже було передане до Міністерства закордонних справ України, і тепер вже дипломатичними виконавцями зазначені документи будуть скеровані до панамської сторони», - сказав тоді Єнін.

У блозі в «Українській правді» сам Каськів написав, що він не оголошувався в розшук Інтерполом.