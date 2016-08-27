ЄСПЛ почне розглядати позови України до РФ після закінчення війни - Петренко

Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив у ефірі телеканалу "112 Україна", говорячи про приблизні терміни, коли можуть бути розглянуті міждержавні позови України через агресію Росії в міжнародних судах.

За його оцінками, для розгляду справи в Європейському суді з прав людини необхідно не менш ніж 3-5 років.

"Якщо ми говоримо про Європейський суд з прав людини, то таких прикладів, як такого міждержавного спору, взагалі було лише 16. Якщо говорити про війну, то такий спір був між Туреччиною і Кіпром – і ця справа розглядалася понад 10 років: 15 або 16 років. Зараз у зв'язку з тим, що комунікація швидша, то це питання 3-5 років – не менше", - зазначив Петренко.

При цьому перспектива позову в Міжнародному суді ООН в Гаазі ще більш примарна.

"Якщо говорити про Гаагу, то практика взагалі Міжнародного кримінального суду полягає в тому, що розгляд справи по суті починається, коли закінчується воєнний конфлікт. Грузія подала свій позов проти Росії в 2009 році, тільки цього року почалися перші процесуальні дії в суді. Тому я кажу реалістичні терміни – це питання років", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Петренко заявив, що Україна підготувала черговий міждержавний позов до Росії через агресію на Донбасі та анексію Криму в Міжнародний суд ООН у Гаазі.

"У нас кілька міждержавних позовів до Європейського суду з прав людини – їх вже п'ять. В Міжнародний кримінальний суд подано заяву України і щодо подій на Майдані, і з приводу подій на Донбасі та в Криму. Також ми допомагаємо простим українцям, які постраждали від окупації Донбасу і анексії Криму, готувати індивідуальні позови – їх понад 2 тис. було подано до Європейського суду", - зазначив Петренко.