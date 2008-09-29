Бойко дивується, що Кабмін не помічає порохової діжки

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Юрій БОЙКО вважає, що криза газового господарства напередодні нового опалювального сезону вимагає негайного розгляду на Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в заяві Ю.Бойка, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку Ю.Бойка, попередження про відновлення масових акцій протесту і відключенні споживачів від газопостачання, з яким минулого тижня виступила Профспілка працівників газових господарств України, є свідченням глибокої кризи, до якої цього року занурилося газове господарство країни з вини діючого уряду України.

«Нинішній рік, замість того щоб стати періодом фінансового оздоровлення галузі, її структурної модернізації та виходу на новий рівень інвестування, перетворився на період організаційного занепаду, накопичення мільярдних зовнішніх боргів за природний газ і технічно-кадрової деградації галузі», – зазначається в заяві депутата.

При цьому Ю.Бойко зазначив, що з вимог, з якими Профспілка працівників газових господарств України звернулася до уряду в серпні, частково виконано лише одну – НКРЕ ухвалила рішення про часткове підвищення тарифу на розподіл і постачання природного газу, що дозволило з 1 вересня підвищити рівень оплати праці газівників, яка в 2008 р. була однією з найнижчих в Україні, до середнього по промисловості.

У заяві наголошується, що виконавча влада повністю проігнорувала питання про повернення облгазам боргів і вимогу підвищити амортизаційну складову тарифу на транспортування природного газу до 25%, а інвестиційну – до 10%, а також усі інші пропозиції Профспілки.

«І це коли всім відомо, що газорозподільча інфраструктура України практично вичерпала свій ресурс, що невідкладній модернізації підлягає застаріле газове устаткування, що підприємства галузі, що пригнічує частину яких контролюється державою через «Нафтогаз України», страждають з інвестиційного голоду, що всі оздоровчі заходи потрібно планувати не на роки, а на місяці, інакше ризики газової небезпеки в країні швидко набудуть характеру загальнодержавної загрози», – сказано в заяві Ю.Бойко.

«І це коли всім відомо, що газорозподільна інфраструктура України практично вичерпала свій ресурс, що невідкладної модернізації потребує застаріле газове устаткування, що підприємства галузі, переважну частину яких контролює держава через «Нафтогаз України», страждають від інвестиційного голоду, що всі оздоровчі заходи потрібно планувати не на роки, а на місяці - інакше ризики газової небезпеки в країні швидко набудуть характеру загальнодержавної загрози», – сказано в заяві Ю.Бойка.

«Ганебно, коли фахівці на екранах телевізорів попереджають, що Україна з таким матеріально-технічним устаткуванням газового господарства сидить на пороховій діжці, і закликають владу негайно вжити стабілізаційні заходи, а уряд, Мінпаливенерго і «Нафтогаз» вдають, нібито нічого серйозного не відбувається», – сказано в заяві.

На думку Ю.Бойка, майже дворазове зростання кількості аварій при використанні побутового газу (75 випадків за 8 місяців 2008 р. порівняно з 42 випадками за 9 місяців 2007 р.), 55 загиблих під час таких інцидентів, останній з яких днями стався в Дрогобичі, – це факти, на які далі не можна закривати очі, як це робить уряд.

«Складається враження, що чиновники профільних відомств свідомо уникають розгляду наболілих проблем галузі, які становлять небезпеку для життя і здоров`я мільйонів українців. Дворазове зростання травматизму при використанні побутового газу, зношеність мереж, соціальні протести з боку газівників, очевидний інфраструктурний колапс мереж вимагають негайного розгляду Радою національної безпеки і оборони», – резюмував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня ц.р. голова Профспілки працівників газових господарств України Іван ЯРОВИЙ заявив, що Профспілка вважає необхідним переглянути тарифну політику щодо газопостачальних підприємств для встановлення ринкових тарифів і забезпечення безпеки газових мереж.

За його словами, чинні на сьогодні тарифи не відповідають реальним витратам газопостачальних підприємств, крім того, в них не передбачені кошти на розвиток і ремонт мереж. При цьому, на думку фахівців, зношеність газових мереж в Україні перевищує 60%.

За словами І.Ярового, брак інвестицій на розвиток і ремонт газових мереж не дозволяє підприємствам оперативно проводити необхідні ремонтні роботи, що, в свою чергу, призводить до підвищення аварійності.

За словами І.Ярового, необхідно передбачити витрати на ремонт і відновні роботи в обсязі не менше 25% загальної величини тарифу, а також включити в структуру тарифу інвестиційну складову в розмірі не менше 10% загального тарифу.

Довідка УНІАН. В Україні працюють більше 50 обл- і міськгазів, які транспортують паливо всім категоріям споживачів. Збитки міськ- і облгазів тільки за 2007 рік через невідповідність чинних тарифів економічно обгрунтованому рівню перевищили 400 млн. грн.