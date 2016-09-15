Заступник Клімкіна назвала дату, коли в Раді ЄС розглянуть питання закінчення "безвізової епопеї" для українців

Про це заявила заступник глави МЗС України Олена Зеркаль в ефірі 5 каналу.

"Питання надання нам безвізового режиму ще має бути розглянуто на засіданні Ради (ЄС) з питань юстиції та внутрішніх справ Ради міністрів. І тут ми вже будемо в команді з Грузією і Косово. Ця Рада має зустрітися 11 жовтня", - сказала Зеркаль.

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"Фактично, що стосується техніки надання Україні і Грузії безвізового режиму - зараз не стоїть це питання. Каменем спотикання є питання, як раз, як вирішать між собою парламент та Рада ЄС, хто буде головним у питанні припинення безвізового режиму", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року.

В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках Плану дій щодо візової лібералізації. 5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповідді про надання Україні безвізового режиму. 13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.