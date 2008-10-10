Ющенко підписав низку соціальних законів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав низку законів, ухвалених Верховною Радою 23 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Зокрема, глава держави підписав Закон України №573-VI «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування», прийнятий парламентом 23 вересня 2008 року за законодавчою ініціативою Президента України.

Законом внесено зміни до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про відпустки» та Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», що наберуть чинності з 1 січня 2009 року.

Змінами до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» передбачено встановити новий вид соціальної відпустки - у зв`язку з усиновленням дитини. Це одноразова оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів, яка надається одному із усиновлювачів дитини віком старше трьох років, якщо звернення за наданням такої відпустки надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Крім того, внесено зміни до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», якими, зокрема, запроваджено надання одноразової допомоги при усиновленні дитини з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини. Така допомога призначатиметься за умови, якщо звернення за її призначенням надійде не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Також Президент підписав сьогодні ще 8 інших законів.