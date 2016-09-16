Луценко та Аваков не захотіли дискутувати із Лещенком про корупцію

Про це заявила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган у Facebook.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко, як і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відмовився з моральних причин від участі в панелі "Боротьба з корупцією"…, оскільки третім учасником даної панелі є народний депутат Сергій Лещенко", - написала вона.

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"Говорити про боротьбу із корупцією разом із Лещенком вважаю непристойним і неприйнятним", - процитувала Луценка його речниця.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.