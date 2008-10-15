У БЮТ кажуть, що ліквідований Ющенком суд «воскресили»

Київський обласний адміністративний суд зупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене 15 жовтня.

Народний депутат наголосив, що, таким чином, від сьогодні судді окружного адміністративного суду м. Києва працюють абсолютно легітимно і можуть здійснювати правосуддя так, як це робилося до виходу згаданого указу Президента.

Крім того, А.ПОРТНОВ заявив, що укази Президента, видані за останній тиждень, є незаконними, і тому їхня дія зупинена рішеннями судів. «Така реакція судової гілки влади на антиконституційну діяльність Президента робить укази глави держави такими документами, які залишається тільки повісити на стіну в Секретаріаті Президента», - сказав А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня В.ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва. Цим же указом Президент з 14 жовтня 2008 року створив Центральний окружний адміністративний суд Києва у кількості 37 суддів і Лівобережний окружний адміністративний суд Києва у кількості 22 суддів.

Перед цим, 10 жовтня, Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду столиці Володимира КЕЛЕБЕРДИ, який своїм рішенням зупинив виконання указу Президента України про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.