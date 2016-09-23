Луценко: директора ДП "Конярство України" затримано при отриманні хабара в $30 тисяч

02:36, 23 вересня 2016
Політика
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Співробітники Генпрокуратури і СБУ затримали при отриманні хабара директора державного підприємства "Конярство України".

facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Головне слідче управління ГПУ разом з СБУ затримало на гарячому, при отриманні другого траншу 30 тисячного валютного хабаря директора ДП "Конярство України", яке господарює на 45000 га державної землі", - йдеться в повідомленні.

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Також правоохоронці затримали посередника. Луценко зазначив, що зловмисники підозрюються у спробі незаконного виводу земельних масивів.

У 2015 році ДП "Конярство України" увійшло до списку підприємств, яке підлягає приватизації. Директором компанії на конкурсній основі був призначений Денис Птушко.

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