Указ про розпуск ВР можуть розглядати суди різної юрисдикції – суддя КС

Указ Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради можуть розглядати суди різної юрисдикції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив суддя Конституційного суду Іван ДОМБРОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Я не виключаю можливості розгляду (цього указу – УНІАН) іншими судами», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ,

Він пояснив, що все залежатиме від того, що оскаржується, і ким оскаржується.

«Все залежить від того, як буде формулюватись звернення. Якщо йтиме мова про його неконституційність, то, звичайно, це компетенція Конституційного суду. Якщо там (у поданні – УНІАН) буде ставитись питання про незаконність, якщо там буде йти мова про якісь факти, які не може перевіряти Конституційний суд, то можуть розглядати й інші суди», - зазначив І.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Суддя КС нагадав, що відповідно до Конституції Президент зобов’язаний дотримуватись Конституції і законів України. «Можуть бути такі випадки, коли, наприклад, в указі йдеться про пряме, всім зрозуміле порушення Конституції, а може йти мова про порушення Президентом закону», - сказав він, додавши, що недотримання закону Президентом також є порушенням Конституції.

Також І.ДОМБРОВСЬКИЙ не виключив, що по одному і тому ж указу Президента може бути відкрите провадження і в Конституційному суді, і в адміністративному. За його словами, у цьому питанні важливо, хто є суб’єктом звернення. Суддя нагадав, що до Конституційного суду можуть звертатися лише особи, визначені законом – Президент, народні депутати та інші, але звичайні громадяни як приватні особи звертатись до Конституційного суду не можуть. Тому, якщо йде мова навіть про порушення Конституції, громадяни можуть звертатися лише до судів загальної юрисдикції.