Київрада відхилила два протести прокуратури

Київська міська рада відхилила два протести прокуратури Києва з вимогами скасувати рішення міськради, що стосуються управління недобудованою спорудою на вул. Інститутській,3.

Як передає кореспондент УНІАН, у протесі від 13 серпня ц.р. столична прокуратура вимагала відмінити рішення Київради від 26 червня 2003 р. “Про визнанням таким, що втратило чинність рішення Київради від 05.07.2001 №412/1388 “Про передачу до сфери управління Міністерства культури і мистецтв України незавершеної будівництвом будівлі на вулиці Інститутській,3” як таке, що суперечить закону.

Інший протест направлений Київраді від заступника прокурора Києва також від 13 серпня на рішення міськради вже від 22 лютого 2007 р. “Про незавершену будівництвом будівлю на вулиці Інститутській,3...”. В цьому документі вимагається скасувати це рішення як таке, що суперечить закону і таким чином відмінити передачу ТОВ “Історія міста” недобудови по вул.Інститутська,3 для її подальшого знесення та будівництва нових приміщень, зокрема і для Музею історії Києва..

В першому документі зазначається, що розпорядженням Кабінету міністрів від 16 листопада 1999 р. незавершена реконструкцією будівля Республіканського виставкового павільйону була передана з державно власності до власності територіальної громади Києва з метою створення Національного молодіжного центру. Враховуючи Указ Президента України від 08.01.1998 р. про передачу Національному художньому музею додаткових будівель Київрада передала будинок по вул. Інститутській, 3 до сфери управління Міністерства культури. Пізніше з метою ефективнішої організації реконструкції будівлі наказом Мінкультури її було передано на баланс новоствореної “Дирекції з реконструкції, реставрації та розширення Національного художнього музею”. Однак у 2007 р. дирекцію було ліквідовано і наказом Мінкультури недобудову передано на баланс Національного художнього музею.

Прокуратура зазначає також, що функції замовника реконструкції зазначеного об’єкта дирекція здійснювала за рахунок коштів Держбюджету, передбачених у 2002-2005 р.

“Незавершена будівництвом будівля на вул.Інститутській, 3 у Печерському районі Києва, стосовно якої Київрадою прийнято вищезазначене рішення (від 26 червня 2003 р. – УНІАН), не є власністю територіальної громади Києва, а є державною власністю, віднесене до сфери управління Міністерства культури і туризму України, і знаходиться на балансі Національного художнього музею України”, - говориться в протесті.

Крім того, в прокуратурі заявляють про відсутність акта приймання-передачі зазначеної будівлі від Міністерства до КМДА, тоді як є акт приймання-передачі від 28.09.2001 р. до сфери управління Міністерства культури.

Зважаючи на вищевикладені підстави в прокураті зазначають, що органи місцевого самоврядування не мали відповідних повноважень щодо управління зазначеним майном.

В іншому протесті заступника прокурора також наголошує, що відповідно до Указу Президента “Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва” зобов’язано Кабінет міністрів та КМДА вжити невідкладних заходів щодо збереження, відтворення та охорони історико-культурного середовища столиці, зокрема щодо повернення до державної власності недобудови по вул.Інститутській,3 з метою будівництва нового корпусу Національного художнього музею. Однак, як зазначається далі в документі, Київрадою будь-яких заходів щодо передачі вказаної будівлі до державної власності не вживалось.

Сьогодні депутати 67 голосами відхилили ці обидва протести, пояснюючи своє рішення тим, що Мінкультури протягом двох років після передачі йому недобудови на Інститутській практично ніяких робіт не проводило і стан будівлі погіршувався. Також вони зазначили, що зазначена будівля передавалась до сфери управління Мінкультури, а не в державну власність. Керуючись ефективністю використання майна територіальної громади депутатами й було прийнято рішення про скасування передачі недобудови Мінкультури.

Крім того, щодо Указу Президента “Про невідкладні заходи щодо розвитку Києва” від 25 лютого ц.р. депутати наголосили, що на момент виходу зазначеного документа будівля на Інститутській,3 вже не належала комунальній власності, а перебувала у приватній (у ТОВ “Історія міста” – УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. проведено конкурс на залучення інвестора для реконструкції недобудови на вул.Інститутській,3, переможцем якого стало ТОВ “Історія міста”. Згідно з умовами конкурсу товариство мало передбачити приміщення для розміщення Музею історії Києва в будівлях, що будуть зведені за адресою вул.Інститутська,3. Пізніше недобудовану будівлю було дозволено міською владою знести, натомість “Історія міста” перерахувала до бюджету Києва кошти вартості недобудови. ТОВ “Історія міста” видано свідоцтво про право власності від 03.07.2007 на незавершену будівництвом будівлю на вул.Інститутській,3.