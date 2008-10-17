У Печерському суді головує той, кого призначив Ющенко?

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Владимира КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського районного суду міста Києва має юридичну силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Оцінки права Ради суддів України призначати і замінювати суддів є надзвичайно дискусійними. Єдиний спосіб вийти на зрозумілий, якісний і чіткий алгоритм у вирішенні цих питань - це прийняти відповідний закон у парламенті. Ми виходимо з того, що на сьогодні указ глави держави не є скасованим у частині призначення судді КОЛЕСНИЧЕНКА. А компетенція Ради суддів з цього питання сьогодні береться під сумнів багатьма юристами», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр підкреслив, що на сьогодні в Україні не існує закону, який регулює порядок призначення суддів на адміністративні посади та їх звільнення.

«Добре відомо, що цю функцію на себе взяла Рада суддів під час торішніх подій політичного протистояння і у зв`язку з рішенням Конституційного Суду, яке визнало цю функцію Президента неконституційною. На жаль, не звертаючи уваги на рекомендацію Конституційного Суду про те, що ці відносини мають бути врегульовані законом – нічого цього не відбулося», - пояснив М.ОНІЩУК.

Як повідомлялося, згідно з указами Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 15 жовтня, Інна ОТРОШ була звільнена з посади голови Печерського районного суду Києва, а В.КОЛЕСНИЧЕНКО поновлений на цій посаді.

Разом з тим сьогодні, 17 жовтня, Рада суддів перепризначила І.ОТРОШ головою Печерського райсуду.

Як пояснював, зокрема, радник прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, колишній член Вищої ради юстиції Олександр ЗАДОРОЖНІЙ, на сьогодні голів судів призначає Рада суддів.

При цьому він послався на рішення КС від 16 травня 2007 року про визнання неконституційним положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судовий устрій України", відповідно до якого голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України. Після цього було прийнято постанову Верховної Ради України “Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади і звільнення з цих посад”, де це доручалося Вищій раді юстиції. Проте ця ухвала була оскаржена, і суд зупинив її дію, зазначив О.ЗАДОРОЖНІЙ.

Тому, за його словами, Рада суддів до остаточного врегулювання цього питання встановила порядок призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції і звільнення з цих посад, згідно з яким вона сама призначає суддів на ці посади.