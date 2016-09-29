На Bellingcat здійснювались хакерські атаки через розслідування катастрофи МН17

З цією ж метою російськими ЗМІ було запущено пропагандистську кампанію.

Про це в коментарі Громадському розповів помічник президента аналітичного центру Atlantic Council Макс Чуперський.

«Ми стали свідками наполегливих спроб дискредитувати команду Bellingcat. Не лише через кібератаки, які тривають останні два тижні, але й через прицільну і продуману пропаганду. Два тижні тому, коли міжнародна слідча група оголосила про плани оприлюднити звіт, майже синхронно із ними Russia Today, Sputnik та інші російські новинні агенції почали дискредитувати і писати відверту брехню щодо Bellingcat, і будь-кого причетного до розслідування», – сказав він.

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За його словами, оприлюднення нових результатів міжнародної комісії спричинить неабиякий тиск на російську владу.

«Це складна ситуація для Кремля та російського МЗС, які постійно заперечують, що «Бук» був доставлений російськими військовими, хоча всі докази вказують на це. Тож очікуйте на збільшення дипломатичного тиску на Кремль і спроби Москви відволікти чи спотворити реальність», – додав Чуперський.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.