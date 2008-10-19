Блоку НУ-НС вже не існує - Кириленко

Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» вже формально не існує. Про це лідер партії «Наша Україна» Вячеслав Кириленко сказав на конференції Донецької обласної організації партії 18 жовтня.

Він відзначив, що в даний час велика частина партійців пропонують йти на вибори, не створюючи блоку, щоб не було ніяких несподіванок.

«Ми створили блок з 9 партій, дуже велику роботу зробили і так далі. Обіцяли об`єднатися в одну політичну силу всы. Де тепер цей блок? Луценко заявив, що вийшов з політичної команди президента Ющенка, Народний Рух перебуває в опозиції до Нашої України, 3 депутати – це практично вже БЮТ, Європейська партія, яка складається з 1 депутата, – в БЮТі практично, Партія захисників Вітчизни, яка складається з 1 депутата, - в БЮТі практично. Це результат того, що 9 партій створили великий блок і присягнулися у вірності президентові», - сказав Кириленко.

На прес-конференції він був вже не так категоричний, відзначивши, що зараз просто немає сенсу думати про старі блоки, оскільки президент Віктор Ющенко достроково припинив повноваження парламенту і політичні сили готуються до створення вже нових блоків.

«Якщо парламент збереться у разі якогось рішення на спеціальне засідання для того, щоб прийняти, наприклад, зміни для яких-небудь законів, то тоді працюватимуть блоки і їх фракції, але чітко на той термін, який буде визначений відповідними рішеннями. Тому про старий блок ми думаємо менше», - підкреслив лідер «Нашої України».

Остров