Тимошенко: 7 грудня виборів не буде

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вибачилася за “занадто рішучу поведінку” депутатів із Блоку Юлії Тимошенко у Центральній виборчій комісії і судах.

Про це вона заявила у телезверненні до народу сьогодні.

"Можливо, в цій ситуації наші депутати поводилися занадто рішуче в судах і Центральній виборчій комісії. Я вибачаюся за це перед вами. Але повірте, вони мали підстави так діяти, бо знають весь масштаб загроз та викликів, які для України сьогодні надає криза", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила на тому, що дострокових парламентських виборів 7 грудня не буде. "Наша команда зробила все, і сьогодні я можу констатувати - 7 грудня виборів не буде", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.