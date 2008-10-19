Янукович уже бачить себе на місці Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович розраховує зайняти крісло прем’єр-міністра після дострокових парламентських виборів.

"Ми розраховуємо на те, що це так станеться", - відповів він в інтерв’ю телеканалу "Інтер" на запитання про свої плани знову стати прем’єром після виборів.

"Ми ставимо для себе мету як професіонали брати найактивнішу участь у розбудові країни", - додав Янукович.

Водночас на питання, чи проводить Партія регіонів переговори з іншими політичними силами щодо об`єднання в майбутньому парламенті, її лідер відповів: "Ми ніколи не проводили такої роботи і зараз не будемо проводити".

В той же час, в інтерв’ю каналу ICTV, показаному в неділю, Янукович повідомив про переговори щодо об`єднання з іншими політичними силами. "Ми ведемо переговори з декількома партіями, які усвідомлюють, що політична перспектива буде за великими партіями. І процес об`єднання йде. Скоріш за все, ми будемо найближчим часом мати результат", - сказав він.

Янукович зазначив, що у списку ПР на дострокових виборах, як і на кожних виборах, будуть нові обличчя.

Водночас, за його словами, партія не збирається "дуже сильно чистити ряди нині діючих депутатів". "Скоріш за все, якщо хтось і буде вибувати, цей процес буде природнім, і більше за власним бажанням. А можливо, буде необхідність комусь допомогти", - припустив Янукович.

В інтерв’ю "Інтеру" він також не виключив можливості співпраці в майбутньому парламенті з БЮТ або "Нашою Україною". "Ми завжди будемо дивитися в майбутнє. Ми ніколи не будемо ставити інтереси партії вище загальнонаціональних", - відповів лідер ПР на питання про можливість такої співпраці.

Українська правда