Янукович обіцяє полякам виправити помилку щодо нафтопроводу ”Одеса-Броди”

На сьогодні необхідно продовжити нафтопровід «Одеса-Броди» до польського міста Плоцьк і ще далі для можливості поставки сировини до європейських споживачів. Таку думку висловив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю польським журналістам.

«Нафтопровід («Одеса-Броди») є спосіб диверсифікації поставок енергетичної сировини для Європи», - відзначив з цього приводу В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, чому, незважаючи на політичні декларації, трубопровід використовується в реверсному напрямку, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я не хотів би звинувачувати жодного з наших партнерів, але, зрештою, нафтопровід не може стояти порожній».

«Україна має користь від того, що «Одеса-Броди» працює в так званому режимі реверсу. Так продовжуватиметься доти, доки не буде добудована польська частина нафтопроводу, і доки не буде вирішено, якою нафтою заповнити трубу. Треба пам’ятати, що «Одеса-Броди» була побудована, аби забезпечити диверсифікацію поставок нафти. Однак, ми втратили багато часу і настав час цю помилку виправити», - цитує українського прем’єра газета «Жеч Посполита».

«Проект добудови «Одеса-Броди» дозволить і Україні, і Європі диверсифікувати енергетичні поставки, я вважаю, що він об’єднає економічні інтереси наших двох країн», - цитує В.ЯНУКОВИЧА Польське агентство преси. Як відзначає ПАП, український прем’єр назвав цей проект найважливішим економічним проектом, який поєднує інтереси України і Польщі.

«Крім політичної волі, потрібна практична діяльність. Якщо ми створимо відповідні умови для постачальників і споживачів нафти, цей проект буде реалізовано, і цього питання не потрібно політизувати», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 вересня, відбувається робочий візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Республіки Польща. Під час візиту В.ЯНУКОВИЧ проведе двосторонні переговори з головою Ради Міністрів Республіки Польща Ярославом КАЧИНСЬКИМ. Енергетична безпека – одна з головних тем переговорів.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2001 року ОАО «Укртранснафта» завершила будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» (нафтотермінал «Південний»-Одеса-Броды) завдовжки 674 км. і потужністю 9 млн. тонн на рік.

Наприкінці травня 2003 року Україна, Польща і ЄС підписали декларацію, якою підтримали проект транзиту каспійської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» і його добудови до Плоцька (Польща), звідки нафта по вже існуючому нафтопроводу може потрапити до Гданська.

Починаючи з середини 2003 року, в Україні активно обговорювалося питання про напрямок використання нафтопроводу «Одеса-Броди». Реверсний напрямок використання лобіювала російсько-британська компанія ТНК-ВР. Третього лютого 2004 року український уряд ухвалив рішення про пряме використання нафтопроводу, проте вже в липні 2004 року переглянув своє рішення.

В кінці липня 2004 року ВАТ «Укртранснафта» і ТНК-ВР підписали контракт про прокачування нафтопроводом «Одеса-Броди» 9 млн. тонн нафти за рік у напрямку нафтотерміналу «Південний» (м. Одеса). Контракт передбачає транспортування російської нафти Urals за маршрутом «Мозір-Броди-мнт «Південний» впродовж 3-х років у обсязі 9 млн. тонн на рік.

Разом з тим, Наглядова рада «Укртранснафти» схвалила добудову «Одеса-Броди» до польського Плоцьк і створення для цього спільного підприємства «Сарматіа» з польською компанією PERN Przyjazn.

Після призначення нового уряду України у серпні 2006 року поляки почали висловлювати стурбованість тим, чи добудовуватиме Україна “Одеса-Броди”.

Зокрема, 17 серпня «Газета виборча» писала, що Україна може відмовитися від добудови до Польщі нафтопроводу «Одеса-Броди» та від спроб зменшити енергетичну залежність від Росії, якщо символом української політики у цій сфері буде особа міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА. “Якщо символом політики у цій галузі має бути особа нового міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА, то можна побоюватися, що так. До Помаранчевої революції він був головою «Нафтогазу» і це він впровадив “РосУкрЕнерго” до схеми постачання газу. Ю.БОЙКО був одним з головних прихильників використання нафтопроводу “Одеса-Броди” для транспортування російської нафти”, - зазначала польська газета. При цьому «Виборча» нагадала нещодавні заяви Ю.БОЙКА, що «Одеса-Броди» буде, принаймні, до вересня 2008 р. експортувати російську нафту, а також що немає шансів транспортувати ним каспійську нафту на Захід, поки трубопроводом з Азербайджану до Туреччини не постачатиметься 50 млн. тонн нафти щороку».

«Обидві ці умови практично виключають можливість продовження труби “Одеса-Броди” до Польщі, хоча б тому, що такий обсяг можна бути заповнити не раніше 2010 року, коли Азербайджан дістане додаткову нафту з Казахстану. Але невідомо, чи у Казахстану ще залишиться тоді обсяги нафти для труби «Одеса-Броди», пише польська газета.

1 вересня Ю.БОЙКО сказав, що Міністерство палива і енергетики України прогнозує продовження нафтопроводу "Одеса-Броди" до польського міста Плоцьк за 2-3 роки. «Ми абсолютно чітко визначилися з перспективами продовження "Одеса-Броди" до Плоцька», - сказав Ю.БОЙКО. Водночас, він відзначив, що наповнення трубопроводу пов`язане з наповненням трубопроводу "Баку-Тбілісі-Джейхан".