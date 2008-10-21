Литвин не розуміє, що робить Яценюк

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН не розуміє, чому голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК "не переймається тим, щоб організовувати роботу парламенту".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Житомирі.

"Сподіваюся, що завтра, якщо працюватиме Верховна Рада, у нас (у фракції Блоку Литвина - УНІАН) буде можливість визначитись ще раз і сказати, як ми оцінюємо те, що відбувається у країні і що потрібно робити далі. Взагалі, я дивуюся, що голова ВР не переймається тим, щоб організовувати роботу парламенту", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що не можна переривати діяльність будь-якої гілки влади, і парламент повинен працювати до формування нового складу ВР у тому випадку, "якщо нові вибори відбудуться".

"Ми маємо сьогодні парадоксальну ситуацію, коли Президент, прем’єр-міністр, голова ВР, більшість ВР, абсолютно весь уряд та державні адміністрації є представниками одного політичного табору - помаранчевого. Вони з’ясовують стосунки, а тим часом країна втрачає надію на більш-менш пристойне життя", - заявив В.ЛИТВИН.

Він закликав політиків зізнатися у тому, що вони "не можуть вивести країну з глухого кута".