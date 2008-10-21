Ющенко збере у себе редакторів провідних економічних видань

Сядуть за круглий стіл

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе круглий стіл з редакторами та представниками провідних українських економічних видань – «Бізнес», «Контракти», «Деловая столица», «Инвестгазета», «Дело» та «КоммерсантЪ». Як повідомляє прес-служба Президента, головна тема круглого столу - план стабілізації фінансової системи України та мінімізація негативного впливу на національну економіку світової фінансової кризи.

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