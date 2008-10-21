Конституційний суд оприлюднив рішення щодо всеукраїнського референдуму

Президент України зобов’язаний оголосити проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами вимог щодо організації і порядку проведення референдумів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оприлюднив Конституційний Суд України, розглянувши подання 51 народного депутата.

Натомість КС припинив провадження у цій справі стосовно визначення строку проголошення Президентом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою через непідвідомчість КС питань, порушених у конституційному поданні.

Депутати просили КС розтлумачити, чи є підписання Центральною виборчою комісією протоколу про дотримання умов та наявність підстав щодо призначення референдуму за народною ініціативою правовим фактом (підставою) невідкладного (негайного) проголошення Президентом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

У цьому контексті КС виходив з того, що ані Конституція, ані закони України не встановлюють часових критеріїв щодо проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. КС зазначив, що оскільки організація і порядок проведення референдумів регулюється виключно законами України, то строки, протягом яких Президент зобов’язаний видати відповідний указ, повинні бути визначені законом, і усунути цю прогалину шляхом тлумачення конституційних норм неможливо.

Суддею-доповідачем у цій справі є заступник голови Конституційного Суду Василь БРИНЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 51 народний депутат України звернувся до Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою).

Практичну необхідність у роз’ясненні та офіційній інтерпретації цього припису суб’єкт права на конституційне подання обгрунтовував неврегульованістю у законі „Про всеукраїнський та місцеві референдуми“ питання обсягу прав і обов’язків Президента України стосовно проголошення ним всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.