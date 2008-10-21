Ющенка примусили змінити рішення «політичні хулігани»?

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО називає вимушеним кроком підписання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ указу про поновлення роботи Верховної Ради та перенесення дати позачергових парламентських виборів з 7 на 14 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це вимушений крок, який пов’язаний з тим, що політичне хуліганство БЮТ не дозволило в штатному режимі готуватися країні до позачергових виборів», - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, намагання уряду Юлії ТИМОШЕНКО пов’язати недоцільність проведення позачергових виборів з фінансовою кризою свідчить про те, що Ю.ТИМОШЕНКО не зможе впоратися ні з одним, ні з іншим. Він наголосив, що уряд до оголошення позачергових виборів жодного разу не говорив про світову фінансову кризу.

«Прем’єр почала інтенсивно щоденно про це говорити і приймати якісь рішення тільки після того як були оголошені позачергові парламентські вибори, що вказує на подвійні стандарти», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ №952 «Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911», яким було достроково припинені повноваження Верховної Ради України VI скликання та призначено позачергові вибори.

Сьогодні цей указ опублікований в «Офіційному віснику Президента України», і він набув чинності.