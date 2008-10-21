У Верховній Раді оголосили перерву на 30 хвилин

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК для проведення консультацій з лідерами фракцій щодо узгодження порядку денного роботи парламенту на сьогодні.

Основна суперечка депутатів виникла навколо проекту закону про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, як щодо виділення коштів на проведення позачергових виборів, так і щодо створення стабілізаційного фонду, та ряду інших економічних питань.