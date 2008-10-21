Президента таки теж обиратимуть під «новорічне олів’є»?

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА вважає, що чергові президентські вибори мають бути призначені на кінець 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.МАГЕРА висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я схиляюся до дати 27 грудня 2009 року, оскільки 31 січня 2010 року – це вже буде шостий рік повноважень Президента, а 17 січня 2010 року – це не остання неділя місяця», - сказав А.МАГЕРА.

На його думку, обговорення трьох можливих дат проведення чергових президентських виборів обумовлене нечітким викладом норми про визначення дати виборів у Конституції України в редакції 2004 року.

«Раніше ця норма звучала так: чергові вибори Президента проводяться в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень президента. Дату могли навіть діти вирахувати. Зараз ця норма звучить інакше: вибори Президента проводяться в останню неділю місяця п`ятого року повноважень Президента. І це породило різні варіанти – 17 січня 2010 року, 31 січня 2010 року і 27 грудня 2009 року», - пояснив він.

А.МАГЕРА наголосив, що відповідно до ст.85 Конституції України призначення дати чергових президентських виборів є повноваженням Верховної Ради.

«Але якщо парламент ухвалить рішення - не 27 грудня 2009 року, безперечно, ЦВК не обговорюватиме цю дату, а виконуватиме. Якщо комусь не подобатиметься дата – є суди, зокрема, Конституційний Суд, який може поставити крапку в цій суперечці», - відзначив А.МАГЕРА.