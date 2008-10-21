Принцеса Норвегії у Києві отримала струс мозку

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, перебуваючи учора, 20 жовтня, з офіційним візитом в Києві, впала зі сходів і сильно вдарилась головою.

Лікарі провели обстеження Метте-Маріт, в ході якого у кронпринцеси було виявлено легкий струс мозку. У зв`язку з цим лікарі наполягли на тому, щоб дружина спадкоємця норвезького престолу наступні два дні дотримувалася постільного режиму.

Як уточнює Лента.ру з посиланням на видання Aftenposten, кронпринцеса як спеціальний посол ООН повинна була бути присутньою на зустрічі з представниками ряду українських організацій, що займаються проблемами ВІЛ-інфікованих людей. Візит Метте-Маріт повинен завершитися вже в середу.

Це вже не перший випадок, коли візит норвезької кронпринцеисси в ту чи іншу країну захмарився різного роду обставинами. Так, під час поїздки до Німеччини, Метте-Маріт одержала сильний сонячний опік, а раніше несподівана хвороба перешкодила їй зробити запланований візит в Чилі.

"Комсомольская правда в Украине"