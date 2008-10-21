УСелДП вимагає, щоб влада визначилася, хто має рятувати країну

Українська селянська демократична партія вимагає від керівництва держави негайно визначитися – хто в Україні є персонально відповідальним за виведення країни з економічної кризи. Про це заявив Голова УСелДП, депутат Київради від блоку Кличка Дмитро Андрієвський.

«Президент, прем’єр, лідери опозиції займаються незрозумілим перетягуванням ковдри на тлі дедалі стрімкішого погіршення економічного стану країни, - заявив Дмитро Андрієвський. – Зрештою, це приведе країну до катастрофи. На жаль, ми є свідками ситуації, коли політичні еліти не здатні об’єднатися навіть довкола загроз економічній та політичній незалежності України».

На думку Дмитра Андрієвського, для українського народу не є суттєвим, хто виведе країну з економічної кризи. Сьогодні необхідно перейти від популістських гасел до дієвих кроків. «Потрібні не політики-обіцяльники, а економісти-реформатори, які дбатимуть не про свій хиткий президентський рейтинг, а про добробут країни», - підсумував політик.