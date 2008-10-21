ГПУ знає, де карабін, з якого застрелився прокурор Шуба

У Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію в ряді ЗМІ про те, що начебто зник мисливський карабін німецького виробництва «Зауер», постріл з якого призвів до загибелі прокурора Дніпропетровської області Володимира ШУБИ.

Як заявив кореспонденту УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО, «він (карабін) нікуди не зникав, його відразу вилучили з місця пригоди і передали на експертизу».

При цьому Ю.БОЙЧЕНКО зазначив, що призначено низку експертиз щодо карабіна, у тому числі технічну і судово-балістичну.

Начальник прес-служби Генпрокуратури повідомив, що у рамках розслідування кримінальної справи за фактом загибелі В.Шуби відбулося відтворення ситуації на місці події за участю свідків та експертів.

Як повідомлялось, В.Шуба загинув 15 жовтня у тирі в Дніпропетровську. Офіційна версія - нещасний випадок (нібито пристрілював зброю, але впустив її й постраждав від випадкової кулі). Генпрокуратура порушила кримінальну справу за статтею «Вбивство через необережність».

Джерело у правоохоронних органах Дніпропетровська підтвердило газеті «Сегодня» ( номер від 21 жовтня) інформацію щодо підміни й викрадення зброї, що стала причиною загибелі В.Шуби.