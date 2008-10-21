БЮТ висунув черговий ультиматум

Фракція БЮТ не голосуватиме за закони щодо забезпечення проведення дострокових парламентських виборів і наполягає на першочерговому розгляді антикризових документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми наполягаємо на тому, що держава повинна отримати серйозний пакет стабілізаційних заходів, які схвалені на РНБО і подані на РНБО урядом», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що ті законопроекти, які пропонувалося ухвалити сьогодні, були роздані депутатам тільки під час сьогоднішнього пленарного засідання, і вони не проходили аналізу в парламентських комітетах. «Ні рішень уряду, ні висновків комітетів немає. Тому наша позиція – спочатку весь пакет, а потім хай розглядають законопроекти щодо виборів», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав, що БЮТ «голосувати за виділення коштів на політичну бойню не буде».