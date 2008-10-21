Якби вибори відбулись наступної неділі (опитування)

Якби вибори до парламенту відбулись у наступні вихідні, до Верховної Ради України пройшло б шість політичних сил.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Національного інституту стратегічних досліджень, проведеного 11-15 жовтня.

Відповідно до результатів опитування, презентованих на прес-конференції в УНІАН директором Інституту стратегічних досліджень Юрієм РУБАНОМ, за БЮТ сьогодні готові проголосувати 19,5% виборців, за Партію регіонів - 20,7%, за “Народний Союз Наша Україна” – 7,3%, за КПУ – 5,2%, за Блок Литвина – 6,0%, за нову політичну силу на чолі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ готові віддати свої голоси 4,8% виборців.

При цьому Ю.РУБАН зауважив, що опитування проводилось, коли ще не було повідомлень у ЗМІ, що А.ЯЦЕНЮК може піти на дострокові вибори у списку НСНУ.

На межі 3% бар’єру знаходиться “Народна самооборона” (2,8% респондентів).

Прогресивно-соціалістична партія України має 2,3% підтримки, Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 2,2%, СПУ – 1,5%, “Єдиний Центр” – 1,2%. Решта політичних сил, які можуть взяти участь у виборах, набирають менше одного відсотка.

6,4% опитаних відповіли, що будуть голосувати проти всіх, 9,6% сказали, що не підуть на вибори, а ще 8,9% було важко відповісти на це запитання.

Ю.РУБАН зауважив, що ситуація може змінитись, зважаючи на великий відсоток людей, які ще остаточно не визначились. Зокрема, 23% не бачать жодної політичної сили, яку б вони могли підтримати, а 20,7% сказали, що є декілька політичних сил, які вони можуть підтримати.

Експерт висловив думку, що підсумки виборів будуть залежати від того, з якими ідеями політичні сили вийдуть до народу. При цьому Ю.РУБАН впевнений, що переможуть ті сили, які пропонуватимуть людям зрузумілі, конкретні пропозиції щодо поліпшення їхнього життя, а не чергові штампи та ідеологеми.

Крім того, Ю.РУБАН повідомив, що відповідно до опитування, якби найближчої неділі відбулися президентські вибори, то за лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО проголосували б 19,9% опитаних, за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА – 16,2%, за нинішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА – 11,2%.

Опитування було проведено за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше. Опитано 2013 респондентів у всіх областях України, Криму та Києві. Похибка вибірки становить 2,3%.