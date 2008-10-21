Тимошенко збирається «пригальмувати соціальні апетити»

15:19, 21 жовтня 2008
Політика
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Країна не може собі дозволити...

Кабінет міністрів має намір скоротити соціальні витрати у зв`язку з фінансовою кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час наради з представниками економічної і фінансової еліт України.

“Ми передбачаємо, безумовно, всі процедури, які дозволять скоротити ті витрати, які країна не може собі дозволити. Це – достатньо оптимістичні соціальні витрати, які ми планували, на сьогодні доведеться трошки пригальмувати соціальні апетити і поставити в режим достатньо істотної економії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що уряд відмовився від підготовлених раніше 49 законопроектів, розроблених у рамках протидії світовій фінансовій кризі, враховуючи нестабільну ситуацію в парламенті. «Ми вирішили все це звести в один законопроект, який вносить зміни до ряду законів одномонентно. І окремо – тільки зміни і доповнення до бюджету», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що законопроект про протидію фінансовій кризі передбачає надання права Кабінету міністрів за рахунок залучених коштів міжнародних фінансових організацій капіталізувати банки, спрощення процедур збільшення капіталізації банку, а також ряд заходів, направлених на запобігання можливому недоотриманню доходів до бюджету. Крім того, законодавчі ініціативи уряду передбачають надання державних гарантій на збереження депозитних вкладів.

 

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