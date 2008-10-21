Ющенко збирається зробити все, аби Рада голосувала

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що докладе всіх зусиль для ухвалення Верховною Радою рекомендованих Радою національної безпеки і оборони пакета антикризових законопроектів.

Про це він сказав сьогодні на зустрічі з головою місії Міжнародного валютного фонду Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент поінформував про заходи щодо мінімізації наслідків фінансової кризи для української економіки, рекомендовані рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

За словами В.ЮЩЕНКА, це рішення вже враховує окремі рекомендації МВФ, зокрема щодо проблеми "Промінвестбанку", збереження на 2009 рік соціальних виплат на реальному рівні, встановлення економічно обґрунтованих ціни на газ і житлово-комунальних тарифів, запровадження механізму швидкої рекапіталізації банків.

Глава держави підкреслив, що для ухвалення передбачених рішенням РНБО пакета антикризових законопроектів було відновлено повноваження парламенту на кілька днів. При цьому він запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб голосування з цих питань відбулося результативно.

Аналізуючи запровадження антикризових заходів валютної та бюджетної політики, сторони приділили особливу увагу ймовірним ризикам соціального характеру.

З української сторони участь у зустрічі взяли міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК та заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК.