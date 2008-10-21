Тимошенко пропонує мораторій на підвищення соціальних виплат

Кабінет міністрів пропонує ввести мораторій на підвищення соціальних виплат у 2008-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні після наради з представниками економічної та фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі.

«Вводитиметься мораторій на найближчий рік на всі підвищення. Це абсолютно вимушений крок, який пов`язаний із тим, що нам потрібно сьогодні всі фінансові ресурси, які існують в країні, направити на боротьбу зі світовою фінансовою кризою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що вже проведене підвищення соціальних виплат не скорочуватиметься. «Водночас, ми не маємо права витратити жодну зайву копійку. Ми переходимо на всі заходи жорсткої економії», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що мораторій буде введено в 2008 році. «Наступного року ми також пропонуємо утриматися від підвищень, але життя покаже», - зазначила керівник уряду.