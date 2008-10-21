Завтрашня прес-конференція Тимошенко переноситься на ранок
22:14, 21 жовтня 2008Політика
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Повідомляє профільна служба Секретаріату
Завтрашня прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, запланована на 14.00, переноситься на 9.00.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.
За інформацією управління, 22 жовтня о 9:00 в Прес-центрі Кабінету Міністрів України відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО за результатами роботи уряду.
Вхід до Будинку уряду – з вул.Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7 поверх.
Акредитація проводиться до 8:30 середи, 22 жовтня, за тел: 256-75-81, 256-65-71, 8-067-468-46-62.
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