Гавриш: Ющенко призначить дату виборів, коли буде впевнений

Президент України Віктор Ющенко видасть указ про призначення нової дати позачергових парламентських виборів після того, як парламент ухвалить антикризові законопроекти. Таку заяву зробив в ефірі радіо "Ера" перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш. "Поки парламент не ухвалить відповідних рішень, президент не видаватиме новий указ", - сказав він.

С.Гавриш зазначив, що В.Ющенко не видає указ із зазначенням дати виборів, щоб "він (указ) не потрапив під дію українських судів і не став предметом політичного рейдерства".

Перший заступник секретаря РНБО зазначив, що Президент вважає 14 грудня останнім можливим терміном проведення виборів. "Якщо парламент не прийме необхідні законопроекти - президент виходитиме з своїх конституційних повноважень", - сказав С.Гавриш.