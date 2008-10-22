Гавриш: Ющенко призначить дату виборів, коли буде впевнений
...але 14 грудня вважає крайнім терміном
Президент України Віктор Ющенко видасть указ про призначення нової дати позачергових парламентських виборів після того, як парламент ухвалить антикризові законопроекти. Таку заяву зробив в ефірі радіо "Ера" перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш. "Поки парламент не ухвалить відповідних рішень, президент не видаватиме новий указ", - сказав він.
С.Гавриш зазначив, що В.Ющенко не видає указ із зазначенням дати виборів, щоб "він (указ) не потрапив під дію українських судів і не став предметом політичного рейдерства".
Перший заступник секретаря РНБО зазначив, що Президент вважає 14 грудня останнім можливим терміном проведення виборів. "Якщо парламент не прийме необхідні законопроекти - президент виходитиме з своїх конституційних повноважень", - сказав С.Гавриш.