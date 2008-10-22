Тимошенко передасть в Раду свій «план порятунку»

Уряд зараз на своєму засіданні розглядає законопроект, який містить заходи щодо запобігання фінансовій кризі.

Розпочинаючи засідання Кабінету міністрів, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд планує затвердити цей документ і до 10.00 передати на розгляд парламенту, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

«Ми маємо зробити так, щоб у Верховній Раді набралося 226 голосів для його прийняття», - підкреслила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, законопроект містить перелік першочергових заходів щодо утримання фінансової стабільності в країні та щодо недопущення радикального спаду економіки. Окрім того, за словами прем’єр-міністра, законопроект передбачає виконання Україною умов світових фінансових організацій, які готові надати необхідну фінансову допомогу.