У Литвина лякають, що МВФ просто так кредитів не дає

Народний депутат України Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина) називає «жахливою містифікацією» заяви уряду щодо допомоги Міжнародного валютного фонду кредитами Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв’ю журналістам.

Він підкреслив, що «МВФ – це більше політична організація, ніж фінансова» і фонд дає позику країнам, яких потім «контролює не тільки в економічному плані, а, перш за все, у політичному».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що «і в Україні були випадки, коли деякі прем’єр-міністри знімалися, а деякі призначалися при безпосередньому впливі МВФ». О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що «обміном за надання кредитів, дійсно дешевших, ніж прямі кредити, є політичний вплив на країну».

Він порекомендував журналістам поставити питання перед тими, хто веде сьогодні переговори з МВФ, «яка політична складова домовленостей з МВФ?».

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