Фракція БЮТ не голосуватиме за фінансування виборів - Тимошенко

Фракція БЮТ не підтримає законопроекти з фінансування дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в парламенті після завершення зустрічі з лідерами фракцій, на якій було представлено законопроект про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України.

«Дострокові вибори в умовах світової фінансової кризи – це злочин проти держави. І всіма законними засобами – політичними і абсолютно відкритими, і наша команда не допускає, щоб ці вибори відбулися, тому що це фактично війна всіх зі всіма і не буде коли політичним силам займатися захистом України від кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме тому БЮТ не підтримає жодного законопроекту, який стосуватиметься дострокових виборів.

«Ми вважаємо, що спочатку потрібно проголосувати всі антикризові закони, потрібно дати надію країні на стабільність і нормальну роботу, а потім вже хай займаються політичними “розбірками”. Я як керівник уряду разом зі своєю командою відішли від всіх політичних колотнеч, протистоянь та інтриг. Ми сьогодні займаємося тільки справою захисту України від світової кризи», - наголосила прем`єр-міністр.