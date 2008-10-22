Янукович згадав про лайно, з якого вибиралися вісім років
Якби люди могли уявити, що на нас чекає...
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що металургійна галузь України перебуває на межі зупинки, що може призвести до критичної ситуації в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі на всекримських зборах депутатів, обраних від Партії регіонів.
«Сьогодні працює вже менш як 50% доменних печей. Зупиняється металургійний комплекс, за цим піде зупинка шахт, які добувають коксівне вугілля, зупинення вуглезбагачувальних фабрик, електростанції сьогодні виробляють електроенергії на 20% менше. Що буде за цим? За цим підуть заборгованості із зарплати, тобто піде весь спектр проблем, які були в перші роки незалежності України», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що «ми з цього лайна ледве-ледве вибралися за вісім років - з 1991 року по 1999 рік». «Лише в 1999 році пішов приріст у промисловості й економіці. Сьогодні ми котимося в ту сторону впевнено», - сказав лідер Партії регіонів.
Він учергове наголосив, що нинішній уряд Юлії ТИМОШЕНКО треба міняти. «Я думаю, що якби люди могли собі уявити те, що чекає на нас найближчим часом, вони б збагнули, що наша (Партії регіонів – УНІАН) тривога не випадкова», - відзначив лідер "регіоналів".