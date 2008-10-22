Янукович згадав про лайно, з якого вибиралися вісім років

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що металургійна галузь України перебуває на межі зупинки, що може призвести до критичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі на всекримських зборах депутатів, обраних від Партії регіонів.

«Сьогодні працює вже менш як 50% доменних печей. Зупиняється металургійний комплекс, за цим піде зупинка шахт, які добувають коксівне вугілля, зупинення вуглезбагачувальних фабрик, електростанції сьогодні виробляють електроенергії на 20% менше. Що буде за цим? За цим підуть заборгованості із зарплати, тобто піде весь спектр проблем, які були в перші роки незалежності України», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що «ми з цього лайна ледве-ледве вибралися за вісім років - з 1991 року по 1999 рік». «Лише в 1999 році пішов приріст у промисловості й економіці. Сьогодні ми котимося в ту сторону впевнено», - сказав лідер Партії регіонів.

Він учергове наголосив, що нинішній уряд Юлії ТИМОШЕНКО треба міняти. «Я думаю, що якби люди могли собі уявити те, що чекає на нас найближчим часом, вони б збагнули, що наша (Партії регіонів – УНІАН) тривога не випадкова», - відзначив лідер "регіоналів".