Янукович вже ладен злитися з СДПУ(о)?

Партія регіонів веде переговори про включення у свої лави кількох партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання, чи можливе злиття Партії регіонів з СДПУ(о).

«Ці переговори тривають дуже давно з цілою низкою партій. Цих партій - до п`яти партій, які поділяють нашу політичну платформу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що на минулих виборах Партія регіонів застосовувала практику об`єднання з силами, які поділяють її політичну платформу. «Я не виключаю, що на цих виборах таку практику буде продовжено», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив думку, що майбутнє - за великими партіями. «Сьогодні наші колеги-політики розуміють, що майбутнє - за великими партіями, які мають найбільшу підтримку в українського народу», - зазначив лідер Партії регіонів.