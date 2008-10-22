БЮТ закликає Януковича не нагнітати ситуацію

Блок Юлії Тимошенко закликає лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА не нагнітати ситуацію в країні.

Про це йдеться у заяві прес-служби БЮТ, переданій УНІАН.

“Не можна будувати політику на підкресленому неприйнятті своїх політичних опонентів, на провокуванні настроїв, які схиляють народ до думки, що причина усіх існуючих проблем – у безпорадності діючої влади. Що от, мовляв, змінимо владу – i всі проблеми зникнуть самі: ціни знизяться, а зарплати i пенсії зростуть”, - зазначають у БЮТ.

У документі сказано, що саме цю цитату із авторської статті В.ЯНУКОВИЧА “Інфляція як виклик українським політикам”, опублікованій у газеті “Факты” 15 листопада 2007 року, БЮТ вважає найкращою відповіддю на сьогоднішню заяву В.ЯНУКОВИЧА з вимогою відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

”Важко не погодитись зі словами В.ЯНУКОВИЧА зразка 2007 року, що “критика влади, не повинна будуватись на політичній кон’юнктурі”. Натомість, знову ж таки його словами доводиться констатувати, що “замість того, щоб думати над тим, як спільними зусиллями протистояти кризі, дехто з політиків використовує цю проблему для боротьби проти своїх політичних суперників”, - наголошують в БЮТ.

”Мабуть непереборне і водночас безпідставне бажання лідера Партії регіонів якнайшвидше повернутися до влади утнуло з ним злий жарт, призвівши до дивних метаморфоз у свідомості двічі екс-прем’єра. Як інакше пояснити неадекватність нинішньої позиції В.ЯНУКОВИЧА його власному висловлюванню про те, що “вiдповiдальнiсть у полiтицi означає, в першу чергу, вiдповiдальнiсть перед народом за те, що ти зробив для об`єднання зусиль перед обличчям серйозної загрози, а не для здобуття влади за будь-яку цiну”, - зазначається у заяві БЮТ.

”Ще восени минулого року В.ЯНУКОВИЧ розумів і те, що будь-яка влада “не зможе самотужки впоратися з викликами, породженими складною ситуацією в свiтовiй економiцi”. Але, судячи з того, що його політична сила послідовно ігнорує будь-які пропозиції чинного уряду щодо об’єднання зусиль для спільної боротьби із світовою фінансовою кризою, сьогодні з невідомих причин це розуміння раптом кудись поділося. Що ж сталося?”, - запитають у БЮТ.

Водночас у заяві нагадується, що у листопаді 2007 року В.ЯНУКОВИЧ писав: “Погляньмо на країни Європейського Союзу, на Росію. Попри те, що там також має місце політична боротьба, вона ніколи не переходить межу, за якою політичне суперництво може негативно вплинути на економічну безпеку”. Прес-служба БЮТ цікавиться, що змінилося відтоді, крім того, що ситуація в світовій економіці рік тому була “просто райдужною та ідилічною у порівнянні до того шторму, який нині руйнує найпотужніші економічні структури світу й невпинно рухається до українських кордонів”. “А тут Президент та лідер опозиції неначе малолітні діти бавляться у дострокові вибори, замість того, щоб захистити країну від зовнішніх викликів”, - вважають у БЮТ.

”У зв’язку з цим прес-служба БЮТ змушена звернутися до пана ЯНУКОВИЧА з його власною пропозицією річної давнини не нагнітати ситуацію, а консолідувати зусилля виконавчої вертикалі, Верховної Ради, Президента та уряду з метою подолання загроз та викликів, які стоять перед Україною”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО потрібно негайно усунути від влади. Він вважає, нинішній Кабмін працював неефективно, тому в Україні виникла фінансова криза і спостерігається високий рівень інфляції.