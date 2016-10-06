"Кремль захоплює заручників": Путін буде торгуватися Сущенком - нардеп (відео)

Про це в ефірі Еспресо.TV сказав народний депутат Ігор Лапін.

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"Путін затримав Савченко. Ми політв'язня Савченко звільняємо, а віддаємо йому двох бандюків. Зараз Путін знову скаже когось йому віддати з тих сепарів, якій скоїли тяжкі злочини", - сказав Лапін.

На думку Лапіна, тепер Сущенка будуть використовувати як заручника для подальших переговорів. Тому слід говорити не про незаконне затримання Росією Сущенка, а про те, що Кремль захоплює заручників.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство. У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.