Томенко: консультації тривають в уряді, у Ющенка і у фракціях

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.30.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО повідомив на засіданні парламенту, що зараз тривають консультації «в уряді, у Президента і у фракціях», а о 10.30 розпочнеться Погоджувальна рада лідерів фракцій у голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Якщо в результаті цього засідання ми вийдемо на варіант погодженого порядку денного, то ми розпочнемо роботу об 11.30», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку члени фракції БЮТ знову заблокували трибуну і президію парламенту, а також урядову ложу.