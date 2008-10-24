Оніщук пропонує позичити гроші на вибори у Нацбанку

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає, що у разі неприйняття Верховною Радою закону про фінансування дострокових виборів та відмови уряду виділити кошти з Резервного фонду вибори можуть бути профінансовані через позику Національного банку України.

Таку думку М.ОНІЩУК висловив в інтерв’ю, опублікованому у газеті “Україна молода ” (№ 200 від 24 жовтня).

“Під час виборів кінця 90-х років використовували позики, які надавалися Центральній виборчій комісії Національним банком. Про те, що існує можливість проведення виборів за рахунок позик, свідчить і одна з постанов Верховної Ради від 2 квітня 2007 року. Ви пам’ятаєте той весняний вечір, коли Президент оголосив про дострокове припинення Верховної Ради V скликання? Тоді народні депутати зібралися у ВР на засідання і серед іншого прийняли постанову, яка забороняла Національному банкові виділяти гроші Центральній виборчій комісії. Це не було випадково, це була реакція на досвід, який уже застосовували раніше”, - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас міністр вважає, що класичним рішенням проблеми є передбачення коштів у державному бюджеті. “Хоча, як правник, я хочу вказати на одне протиріччя, яке виявилося непоміченим. Президент, видаючи указ про дострокове припинення повноважень, позбавляє парламент можливості творити право. З іншого ж боку, парламент має прийняти рішення про виділення коштів із бюджету на вибори, бо коли формується бюджет, то, зрозуміло, ніхто не може знати, чи будуть дострокові вибори, чи ні. Виникає колізія. Це означає, що в законодавстві має бути положення про те, що кошти на проведення дострокових виборів виділяються Кабінетом міністрів саме із Резервного фонду”, - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного законопроект «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік» щодо фінансування виборів, внесений на розгляд парламенту народним депутатом від НУ-НС Ксенією ЛЯПІНОЮ. За це рішення проголосували майже у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина, а також 43 народних депутати від НУ-НС.

Законопроектом передбачено створення стабілізаційного фонду, а також збільшення фонду відшкодування вкладів громадян та необхідні витрати для проведення дострокових виборів.