У БЮТ розказують казку про вибори, бабку, внучку й Жучку

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО вважає, що юристи Президента завели у глухий кут питання проведення позачергових парламентських виборів.

Про це йдеться у коментарі В.ПИСАРЕНКА, текст якого переданий УНІАН.

«Питання проведення позачергових виборів заведено юристами Президента в глухий кут, з якого його не витягнуть ні дід, ні бабка, ні внучка, ні Жучка, ні кішка, ні мишка», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

За словами політика, сьогодні у судах юристи Президента знову будуть намагатись довести правильність дій Віктора ЮЩЕНКА щодо призначення дочасних виборів в Україні на 7 грудня 2008 року.

«Секретаріат Президента активно «попрацював» в період між засіданнями суду. Звільнено суддю, який ухвалював рішення про заборону проводити позачергові вибори. Проти судді порушено кримінальну справу. Проведено обшуки навіть у адвокатів вдома, які захищають суддю. Двічі видавався Указ Президента про ліквідацію Окружного адміністративного суду (Києва), який приймав відповідне рішення. Прийнято рішення про ліквідацію Київського апеляційного адміністративного суду, який переглядає рішення суду. Підроблено рішення неіснуючого суду про підтримку Указу Президента №911 про позачергові вибори», - заявляє В.ПИСАРЕНКО.

За його словами, всі рішення «зі знищення судової влади Секретаріатом Президента визнані протиправними та скасовані судами».

«Рада суддів України звернулась до Ради Європи з приводу тиску на суд під час здійснення правосуддя. Ми отримали судовий процес, який умовно можна назвати «Народ України проти Президента України», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Суд заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес

Між тим 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. Замість нього В.ЮЩЕНКО створив Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Новостворений Центральний окружний адмінсуд Києва, за інформацією керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 жовтня скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було призупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

21 жовтня Київський апеляційний адмінсуд переніс на 14.00 24 жовтня розгляд апеляції Секретаріату Президента на рішення Окружного адмінсуду, який за позовом БЮТ призупинив виконання указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 6-го скликання та призначення дострокових парламентських виборів.