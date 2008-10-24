Литвин хоче знати, наскільки все погано

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає неприпустимим одночасну реалізацію антикризових заходів та дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Потрібно зрозуміти, насамперед, Президенту, що неприпустимо одночасно приймати та реалізовувати антикризові заходи і здійснювати позачергові вибори до Верховної Ради України», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, навіть якщо антикризові заходи будуть проводитися, то всі вони стануть марними під час проведення дострокових виборів.

«Якщо ці заходи приймати і йти на вибори, то ніхто ці заходи не буде реалізовувати», - сказав він.

Він також вважає за необхідне, аби влада України дала вичерпну інформацію суспільству щодо глибини та масштабів загроз, до яких доведено країну.

На думку В.ЛИТВИНА, на цій основі Президент України Віктор ЮЩЕНКО має запропонувати почергово Партії регіонів, БЮТ і НУ-НС сформувати пропозиції щодо складу уряду під реалізацію антикризових заходів.

Він вважає, що сьогодні вже не варто проводити пленарне засідання парламенту, а на вихідних слід провести консультації і наступного тижня вийти з конкретними пропозиціями.