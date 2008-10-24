Систему "Рада" заблокували фольгою і монетами

Прес-секретар голови Верховної Ради Андрій ЖИГУЛІН підтверджує, що система «Рада» дійсно була пошкоджена представниками БЮТ, але на даний момент вона відремонтована і працює у нормальному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЖИГУЛІНА, було пошкоджено 46 пультів для голосування системи «Рада». Зокрема, прес-секретар голови ВР показав монети по 5 копійок, шматочки фольги, скріпку і шматки паперу, які були вилучені з місць для голосування працівниками апарату парламенту і передані спікеру Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Відповідаючи на запитання, хто саме пошкодив систему «Рада», А.ЖИГУЛІН сказав: «Це зробили ті, хто тут ночували».

Зокрема, були заблоковані пульти для голосування депутатів від Партії регіонів та НУ-НС. Не працювали пульти лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА та лідера фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Як відомо, вночі у приміщенні ВР перебували представники фракції БЮТ.