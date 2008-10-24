Тимошенко, Яценюк і лідери фракцій засіли надовго?

У роботі Верховної Ради України продовжено перерву до 13.00.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО повідомив про продовження засідання Погоджувальної ради парламенту за участі голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та керівників депутатських фракцій.

«Відчуття моє таке, що ми знаходимо варіант того, як розглядати законопроекти, що стосуються виходу або мінімізації впливу світової фінансової кризи на Україну. Є ще нюанси по тому, в який спосіб і коли ми це будемо робити», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він оголосив про продовження перерви до 13.00 і висловив сподівання, що «о 13 годині ми точно приймемо рішення, як нам далі працювати».

Народні депутати від БЮТ продовжують блокувати трибуну, президію та урядову ложу.

Як повідомляв УНІАН, раніше перерву у засіданні ВР було оголошено до 11.30.